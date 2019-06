Uomo disperato tenta suicidio ma viene salvato dalla polizia. Coisp: i poliziotti sono angeli custodi dei cittadini !

Agenpress – Nella mattinata di giovedì scorso, la volante del Commissariato di Nola è stata allertata dalla segnalazione di una persona che stesse tentando il suicidio, cercando di lanciarsi nel vuoto. All’arrivo degli agenti sul posto, l’uomo era già sul davanzale della finestra della sua abitazione e che, in piedi , aveva tutte le buone intenzioni di lanciarsi nel vuoto. Tempestivamente gli operatori di polizia unitamente ad una pattuglia dei carabinieri si sono portati al piano del presunto suicida salvandolo dal insano gesto .

Sulla vicenda è intervenuto Giuseppe Raimondi , Segretario Generale Provinciale del sindacato di polizia Coisp di Napoli il quale ha dichiarato: “ La mia prima considerazione va all’alto senso del dovere, alla abnegazione ed alla professionalità dei poliziotti del Commissariato di Nola, i quali dopo aver soccorso e tratto in salvo la persona sottraendola a morte certa con grande professionalità, hanno immediatamente allertato l’ambulanza per le cure del caso. I colleghi per l’ennesima volta hanno dato atto di sprezzo del pericolo e contestualmente rispetto delle norme riuscendo, grazie alla conoscenza di tecniche operative, a bloccare l’uomo che versava in evidente stato di alterazione psichica. Questa è solo l’ennesima conferma del fatto che i poliziotti sono angeli in divisa, pronti ad intervenire in ogni situazione di pericolo e difficoltà del cittadino, pronti a salvare vite umane mettendo a rischio la loro stessa incolumità. Il mio plauso va a loro – conclude Raimondi – ed al contempo sono sicuro che il dott. Emilio Basile , dirigente del Commissariato di Nola, nonché lo stesso neo Questore dott. Alessandro Giuliano, sapranno ricompensare i loro uomini per la brillante operazione conclusa”.