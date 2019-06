Venezia. Incidente nave. Toninelli: “siamo per la chiusura. Sono mesi che lavoriamo per soluzione”

Agenpress – “C’è un tavolo istituzionale che sta andando avanti ed è già in programma un incontro con gli altri ministri interessati per arrivare alla soluzione definitiva che contemperi, senza scorciatoie, economia turistica e tutela ambientale”.

Così il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, intervistato dalla Stampa interviene nuovamente sullo sbarco delle navi da crociera a Venezia.

“Sono mesi che stiamo lavorando con la massima risolutezza per risolvere un problema lasciato marcire per troppi anni. “Siamo per la chiusura, ma prima, per non perdere le crociere a Venezia, bisogna trovare l’alternativa, anzi le alternative, quella definitiva e quella provvisoria. Come ho detto, dopo anni di stasi, siamo prossimi a una soluzione finalmente capace di tenere assieme tutti gli interessi in campo”.

Spiega infine che “entro fine giugno verrà scelto il progetto. Nel frattempo stiamo già lavorando per la soluzione provvisoria e ci vorrà qualche mese per metterla in campo”, “si tratta di procedure costose e complesse, che richiedono un po’ di tempo”.