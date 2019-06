Autogrill. Stima ricavi al 2021 per 5,3 mld di euro. 1,5 mld per la crescita

Agenpress – Autogrill stima di generare ricavi per 5,3 miliardi di euro al 2021, con un tasso di crescita media annua compreso tra il 4,5% e il 5% per l’intero periodo. Sono gli obiettivi del Piano Strategico spiegati dall’amministratore delegato Gianmario Tondato Da Ruos

Nel triennio 2019-2021 Autogrill prevede di “poter contare su risorse fino a 1,5 miliardi di euro da investire nella crescita”, aggiunge Tondano, indicando come base per poter procedere in questa direzione “l’incremento di free cash flow, unito alla flessibilità finanziaria data dalla solidità patrimoniale”, oltre alle “risorse incrementali derivanti dall’ottimizzazione del portafoglio delle concessioni autostradali”.

“Operiamo in un ambiente favorevole perché ‘eating is the new shopping’ (mangiare è il nuovo modo di fare shopping)”, ha detto ancora illustrando il nuovo piano strategico ad analisti e investitori internazionali. “Il settore delle concessioni nei servizi di food & beverage per i viaggiatori è molto interessante e trainato da macro-dinamiche favorevoli”. Secondo le stime indicate dal manager, “il traffico aereo e i servizi di ristorazione a livello globale cresceranno di oltre il 25% nei prossimi 5 anni”.

Perno della strategia di Autogrill è la diversificazione geografica a livello mondiale e l’allocazione dei capitali, con il 70% degli investimenti nel settore aeroportuale nel Nord America, il settore autostradale con una durata media delle concessioni di 9 anni, poi ci sono le che stazioni consentono una strategia differenziata di crescita. Quanto alle aree geografiche, in Europa l’Olanda ha visto raddoppiare i ricavi dai 115 milioni del 2014 ai 224 del 2018, il Vietnam li ha visti quintuplicare da 10 a 48 milioni e la Cina triplicare in soli due anni, dai 4 milioni agli 11 del 2018, mentre in India si sono decuplicati dai 3 milioni del 2008 ai 33 del 2018.