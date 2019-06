Davide Bordoni (FI): Salva Roma, essenziale per la Capitale. Passo successivo salvarci dalla Raggi

Agenpress. Lega e M5S appianano i dissidi e si sblocca anche la norma Salva-Roma, che cambiandogli nome con Salva-Comuni, sarà inserita nel decreto crescita. Una buona notizia per la città, perché come abbiamo sempre detto, la Capitale non può essere trattata come una qualsiasi città italiana.

Roma merita attenzione particolare, perché rappresenta il nostro biglietto da visita, la nostra brochure per oltrepassare i confini nazionali. Purtroppo non basterà un emendamento a salvare la Capitale da questa amministrazione a guida 5Stelle, la speranza è che dopo il salva-Roma si pensi anche a un modo per salvarci dalla Raggi.

Così Davide Bordoni, Coordinatore romano di Forza Italia e Capogruppo per Forza Italia all’Assemblea Capitolina.