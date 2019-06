Giappone. Automobilisti ultra ottantenni, incidenti in aumento

Agenpress- Alla guida anche se ultra ottantenni. La percentuale di persone con più 80 anni di età ancora alla guida è del 26,4%, e di queste il 59% lo fa quotidianamente.

Ma con un numero così elevato di persone in età avanzata alla guida continua a salire il numero degli incidenti stradali, in alcuni casi anche mortali.

Lo rivela un’indagine del governo, evidenziando come l’auto rimane il mezzo di trasporto privilegiato per le persone più anziane, in particolare nelle aree rurali, dove i servizi pubblici risultano più limitati. Il sondaggio è stato condotto su un campione di 3.000 persone, tra uomini e donne, di età superiore ai 60 anni.

Lo scorso aprile un automobilista 87enne è stato coinvolto in un incidente a nord di Tokyo, nel quale hanno perso la vita una bambina di tre anni e la madre. In maggio, un 90enne non si è fermato al semaforo, investendo tre persone a Chigasaki, e uccidendone una.

La percentuale di sinistri causati da anziani continua a salire, e a 1.900 di essi è stata sospesa la patente: un livello più che triplicato rispetto al 2016.

Quasi 60mila automobilisti con più di 75 anni di età mostrano sintomi di demenza senile all’atto del rinnovo della patente, rivela l’Agenzia nazionale di polizia, a un anno dall’introduzione di regole più stringenti, dopo il verificarsi di incidenti sempre più frequenti che vedono come protagoniste persone anziane al volante. L’agenzia ha riferito che tra i poco più di 2,10 milioni di titolari di permessi di guida che hanno sostenuto test cognitivi, 58mila di essi hanno rivelato segnali di demenza senile.