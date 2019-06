Re Italy, immobiliare chiave di volta per crescita paese

Grande successo della prima delle due giornate degli stati Generali del Real Estate organizzate da MonitorImmobiliare in Borsa Italiana

Agenpress. Grande successo per la prima giornata degli Stati Generali del Real Estate. RE ITALY Convention Days 2019 – la due giorni organizzata da Monitorimmobiliare e Monitorisparmio il 4 e il 5 giugno in Borsa Italiana a Milano – ha visto già nella prima giornata di lavori la partecipazione del 95% delle società del settore con un fatturato superiore ai 20 milioni di euro e il 98% dei fondi immobiliari oltre ai rappresentanti di più di 300 aziende.

La Convention, con oltre duemila partecipanti, è stato un momento di confronto importante tra i principali rappresentanti del settore, dalle associazioni di categoria agli operatori, e le istituzioni.

Nel suo messaggio di saluto, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli ha sottolineato come il “Governo stia puntando moltissimo sulle norme introdotte con il decreto Sblocca cantieri, il cui principale obiettivo è appunto quello di velocizzare la realizzazione delle opere di cui l’Italia ha bisogno e di accelerare il completamento di quelle già in via di costruzione, oltre ad aumentare il volume e snellire le procedure per la manutenzione ordinaria e straordinaria. Non solo. Nel decreto, attualmente in fase di miglioramento in Parlamento, c’è anche una norma che velocizza la rigenerazione urbana e che renderà più snello l’iter per migliorare l’assetto urbanistico delle nostre città”.

Tra i presenti il ministro per la pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, che ha sottolineato come sia necessario “puntare su una pubblica Amministrazione più efficiente e su una maggiore digitalizzazione”.

La richiesta di una riforma della Pubblica amministrazione e di una minore fiscalità sugli immobili è arrivata dalle stesse associazioni di categoria. Silvia Rovere, presidente di Assoimmobiliare, ha chiesto una “riorganizzazione della PA dalla quale far ripartire il mercato immobiliare. Rappresentiamo il 19% del Pil, la crescita del Paese deve ripartire dall’industria immobiliare”.

Gian Battista Baccarini, Presidente Fiaip:”Il mercato immobiliare in Italia è penalizzato da fiscalità troppo alta e confusa. E’ necessario che il Governo metta al centro un riordino della tassazione sugli immobili”.

Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia: “Sono necessari sgravi fiscali per un settore che è stato martoriato dalla tassazione, ma anche misure specifiche per rilanciare gli investimenti”.

L’ex ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan ha sottolineato che il “problema principale oggi per l’Italia è la mancanza di prospettive. L’economia italiana da un anno non cresce più. Ci vuole un governo che abbia una linea di politica economica. Non mi sembra che sia il caso adesso, purtroppo per il Paese”

L’amministratore delegato di Invimit Giovanna Della Posta ha sottolineato come in Italia ci sia “un patrimonio immobiliare pazzesco che ci invidiano nel mondo, pari a 284 miliardi di euro di asset, oltre 340 mila mq”.