Sblocca cantieri, Toninelli: accelerare opere, l’Italia ne ha bisogno

“Riaprire celermente i cantieri bloccati, per la realizzazione di opere utili”, ha detto il ministro in apertura del RE ITALY Convention Days 2019 in corso in Borsa Italiana a Milano

Agenpress. Il Governo “sta puntando moltissimo sulle norme introdotte con il decreto Sblocca cantieri, il cui principale obiettivo è appunto quello di velocizzare la realizzazione delle opere di cui l’Italia ha bisogno e di accelerare il completamento di quelle già in via di costruzione, oltre ad aumentare il volume e snellire le procedure per la manutenzione ordinaria e straordinaria. Non solo. Nel decreto, attualmente in fase di miglioramento in Parlamento, c’è anche una norma che velocizza la rigenerazione urbana e che renderà più snello l’iter per migliorare l’assetto urbanistico delle nostre città”.

Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, nel suo messaggio di saluto a RE ITALY Convention Days 2019, organizzati da Monitorimmobiliare e Monitorisparmio, in Borsa Italiana a Milano.

“Più volte l’ho detto e voglio ribadirlo – ha aggiunto il ministro – investire per riqualificare le nostre città, per migliorarne le prestazioni energetiche e sismiche, per mettere in sicurezza le nostre infrastrutture e per realizzare tutte quelle piccole e grandi opere diffuse di cui il nostro Paese ha immenso bisogno, non è solo una cosa necessaria, ma è anche un modo efficace per rilanciare un comparto chiave e, con esso, rimettere in moto l’economia.

Grande importanza per noi rivestono poi gli incentivi per le ristrutturazioni private, l’efficientamento energetico delle case e la messa in sicurezza sismica. In legge di Bilancio abbiamo ulteriormente prorogato il bonus ristrutturazioni e l’ecobonus. E con il decreto Crescita abbiamo esteso la portata del Sismabonus per la messa in sicurezza e rivendita degli immobili. Il nostro obiettivo – ha sottolineato – resta quello di stabilizzare questi importantissimi incentivi che hanno molto aiutato la ripresa di tutto il settore, lavorando anche per migliorare e incentivare la fruizione del sismabonus. Un fondamentale strumento per mettere in sicurezza il nostro territorio che, finora, è stato però poco sfruttato”.

“Resto convinto – ha aggiunto – che fare una seria manutenzione dell’esistente, mettere in sicurezza le infrastrutture e gli immobili che già abbiamo e, contemporaneamente, realizzare opere utili possa essere la chiave di volta per una duratura ripresa del settore edilizio e dell’economia. Parlo di quelle tante, tantissime, piccole opere diffuse sul territorio, di quella miriade di cantieri che si verrebbero ad aprire ogni anno, dando lavoro a moltissime imprese, se solo si facesse seriamente manutenzione nel nostro Paese. E proprio questo è l’obiettivo principale del mio mandato da Ministro, quello a cui lavoro ogni giorno. Accanto a ciò – conclude – l’impegno è massimo anche, come dicevo, per riaprire celermente i cantieri bloccati, per la realizzazione di opere utili, sempre con lo scopo di ottenere il massimo risultato senza sprecare i soldi degli italiani e con il minor consumo di suolo possibile”.