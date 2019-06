Tiananmen. 30° anniversario. Mogherini: la Cina liberi gli attivisti dei diritti umani

Agenpress – “L’Unione europea si aspetta l’immediata liberazione dei difensori dei diritti umani e degli avvocati arrestati in connessione agli eventi di Piazza Tiananmen o legati alle attività nella protezione dello dello Stato di diritto e della democrazia”. Così in una nota l’Alto rappresentante Ue Federica Mogherini ricorda che oggi ricorre il trentesimo anniversario della “violenta repressione delle pacifiche proteste di piazza Tiananmen” e che a distanza di “trent’anni l’Ue continua a piangere le vittime e a porgere le sue condoglianze alle loro famiglie”.

Mogherini precisa che “il numero esatto di coloro che sono morti e arrestati non è mai stato confermato né lo sapremo mai”, ma che “il riconoscimento di questi eventi e di quelli uccisi, detenuti o dispersi in connessione con le proteste è importante per le generazioni future e per la memoria collettiva”. L’Ue “continua ad osservare un giro di vite sulla libertà di espressione e di riunione e sulla libertà di stampa in Cina” e ricorda che “i diritti umani sono universali, indivisibili e interdipendenti”.