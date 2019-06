Anm. I magistrati Csm sospesi definiscono “infondata” la richiesta di dimissioni

Agenpress – I tre consiglieri di Magistratura Indipendente che si sono autosospesi, Corrado Cartoni, Antonio Lepre e Paolo Criscuoli, definiscono “priva di fondamento” la richiesta di dimissioni avanzata dall’Anm.

Rispetto a quanto scrivono alcuni quotidiani “su un incontro in un albergo con i colleghi Palamara, Spina, Morlini e il collega deputato Cosimo Ferri nonché il deputato Lotti”, che “si sarebbe protratto per due ore e avrebbe avuto come oggetto programmato la nomina della Procura di Roma”, i tre togati precisano in una nota comune: “nessuno dei consiglieri sapeva che sarebbe venuto il deputato Lotti, il quale all’improvviso si è palesato a tutti noi”. E spiegano: “nessuno di noi ha alcuna frequentazione né l’ha mai avuta con il predetto deputato”.

“I consiglieri Cartoni e Criscuoli si trovavano a cena con l’amico magistrato onorevole Ferri. A fine cena erano invitati all’incontro coi colleghi di Unità per la Costituzione nell’albergo dove alloggia Ferri. Il collega Lepre, peraltro, neppure sapeva che vi fosse un incontro coi colleghi Cartoni e Criscuoli e poi di Unicost: dopo una cena con la moglie, si recò nel medesimo albergo per la banale ragione che ivi alloggiava come da anni ha sempre fatto quando si trova in Roma.Cartoni, Lepre e Criscuoli si trattennero, perché gli fu detto che sarebbero arrivati alcuni colleghi di UPC come effettivamente avvenne. Solo dopo, si presentò il deputato Lotti all’improvviso e all’insaputa di tutti i consiglieri presenti” E sempre rispetto a quanto scritto da alcuni quotidiani, “è certo non vi era Claudio Lotito e altrettanto certamente non ci siamo mai recati di notte presso la casa della sorella di Cosimo Ferri, casa di cui peraltro fino a stamane ignoravamo l’esistenza, né abbiamo mai chiesto biglietti a chicchessia”.

“Nessuna nostra attività consiliare, come singoli e gruppo, è stata mai influenzata dall’esterno- sottolineano i tre consiglieri- e nessuno sviamento della funzione vi è stato, come inequivocabilmente dimostrano i numeri da cui si evince quasi l’unanimità e la eterogeneità della composizione delle minoranze di volta in volta formatesi : su un totale di 30 direttivi vi sono state ben 27 proposte uniche, 2 proposte doppie e una proposta tripla; su un totale di 40 semidirettivi vi sono state ben 30 proposte uniche, 9 doppie proposte e una proposta tripla (appunto Procura Roma)”.