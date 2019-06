Debito. Italia fuori dai parametri. Pronta la procedura di infrazione. Reddito cittadinanza e quota 100 nel mirino

Agenpress – La Commissione Europea oggi si riunisce e con molta probabilità emetterà un verdetto negativo contro l’Italia: si raccomanderà ai governi Ue di avviare una procedura di infrazione contro Roma. E i motivi alla base di questa decisione sono nei conti del nostro Paese e nelle promesse non mantenute. Sotto accusa ci sono il reddito di cittadinanza e quota 100 i quali non hanno migliorato il Pil ma appesantito il bilancio.

L’Italia è fuori da tutti i parametri Ue e sotto accusa c’è anche il bilancio 2018. La difesa dell’esecutivo è stata quella di addossare colpe al rallentamento globale dell’economia ma anche alla gestione Gentiloni. La replica, nel documento che sarà presentato a Bruxelles, mette invece nel mirino le scelte “in deficit” prese dal governo Conte. E soprattutto si parla di reddito di cittadinanza e quota 100.

Il primo non ha portato gli effetti positivi sul Pil dovuti a una crescita dei consumi interni. Il secondo ha aggravato la spesa pensionistica e in parte ha cancellato gli effetti positivi della precedente riforma delle pensioni.

Il quotidiano Repubblica anticipa quanto Juncker e la sua commissione si apprestano a scrivere a Conte e Tria. L’Italia ha una “spesa in salita e il suo ammontare impedisce di stabilizzare l’economia in caso di crisi finanziarie”. Secondo l’Europa il nostro Paese ha sforato le regole sul deficit nel 2018-2019 di almeno 11 miliardi di conseguenza il famigerato rapporto deficit/Pil nel 2020 sfonderà il livello del 3,5% con buona pace dei vincoli di Maastricht.

Secondo alcune indiscrezioni, anticipato da Il Sole24 Ore, la relazione della Commissione conterrebbe dati eclatanti sulle ripetute manchevolezze dell’Italia in questi anni. Per esempio, il divario nel 2019 tra obiettivo e previsioni nella riduzione del debito sarebbe del 9%.

Secondo la Repubblica, che cita una bozza della risposta dell’esecutivo Ue alla lettera dell’Italia, “l’ammontare del debito “impedisce all’Italia di stabilizzare l’economia in caso di crisi finanziarie e pesa sugli standard di vita delle future generazioni”. Le scelte del governo, aggiunge Bruxelles, hanno contribuito al rallentamento del Pil con un effetto negativo su fiducia e accesso al credito. Sotto accusa ‘Quota 100’, i passi indietro sulle principali riforme, gli investimenti al palo, le mancate privatizzazioni, lo stop alle infrastrutture.

Il commissario europeo al Bilancio, Guenther Oettinger, ha avvertito che Bruxelles potrebbe avviare una procedura di infrazione per disavanzo eccessivo nei confronti dell’Italia. “Se i numeri verranno confermati, non potremo sottrarci alla procedura di infrazione”, ha detto in un’intervista all’emittente televisiva tedesca N-tv. “L’Italia non dovrebbe essere un rischio per l’Eurozona”, ha anche aggiunto Oettinger.