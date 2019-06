Ex Ilva, Bellanova (PD): “Di Maio convochi immediatamente AM e parti sociali. Tredici settimane di cassa integrazione non sono una buona notizia”

Agenpress. “Tredici settimane di cassa integrazione per 1.400 lavoratori ex Ilva non è assolutamente una buona notizia. Di Maio convochi immediatamente azienda e parti sociali. C’è un accordo sottoscritto, ci sono impegni da mantenere, c’è in gioco il destino di una città.

Il Ministro dica con chiarezza se era già informato della decisione di AM e se dalla sottoscrizione dell’Accordo ad oggi ha mai convocato un tavolo di monitoraggio per comprendere l’attuazione dell’accordo come le segreterie nazionali sindacali hanno sollecitato agli inizi di maggio, stando a quanto riportato sugli organi di stampa. Più passano i giorni più è evidente: c’è un intero paese che sta pagando a carissimo prezzo la latitanza di questo Ministro. Fare il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico non significa fare tappezzeria ma lavorare per trovare soluzioni”.

Così la Senatrice Teresa Bellanova pochi minuti fa, sulla nota diffusa da Arcelor Mittal circa la decisione di cassa integrazione ordinaria per 1400 lavoratori.