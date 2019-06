Istat: indicatore anticipatore segna ulteriore diminuzione. Unc: di male in peggio, sale rischio manovra correttiva

Agenpress – Secondo la nota mensile resa nota oggi dall’Istat, a maggio l’indicatore anticipatore ha segnato un’ulteriore diminuzione seppur di minore entità rispetto al mese precedente, suggerendo la persistenza di uno scenario di moderazione dei livelli di attività economica.

“Di male in peggio! Anche se l’Istat, visto il momento delicato, evita commenti e si limita a ribadire i dati già noti, il quadro è sconfortante: il Pil sale a livello congiunturale solo dello 0,1%, invece che dello 0,2% in precedenza previsto, c’è una decelerazione della spesa delle famiglie residenti (+0,1% da +0,2%), calano sia gli acquisti di beni durevoli (-0,7%) che non durevoli (-0,5%)” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Insomma, visto l’andamento del Pil ed il fallimento sul fronte della spending review, sale il rischio di una manovra correttiva. E’ anche possibile che la Commissione europea, essendo alla fine del suo mandato, non apra una procedura d’infrazione e lasci il compito ingrato alla nuova Commissione. Ma la sostanza non cambia: i conti non tornano” conclude Dona.