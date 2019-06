Lombardia – La sostenibilità è un’occasione per i Comuni

Oggi a Milano, numerosi dirigenti e funzionari provenienti da diverse province lombarde hanno partecipato all’iniziativa promossa dalla “Scuola per enti locali” di PoliS-Lombardia, l’unico ente in Italia ad aver predisposto un rapporto sulla sostenibilità, e da Anci Lombardia

Agenpress. “Sono i cittadini che devono acquisire la consapevolezza delle importanti opportunità offerte dagli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Ed è per questo che abbiamo voluto coinvolgere gli enti locali, con i quali vorremmo non solo aprire canali di comunicazione, ma strutturare insieme azioni concrete, pur nel rispetto delle sensibilità di ciascun amministratore”: il presidente di PoliS-Lombardia Leonida Miglio ha illustrato in mattinata, nel corso del seminario “L’Agenda ONU 2030 e gli obiettivi di sostenibilità come strumento di programmazione degli enti locali”, cosa si sta facendo affinché il “Rapporto Lombardia”, predisposto ogni anno da PoliS, diventi uno strumento operativo anche per i Comuni.