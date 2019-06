Agenpress. Primi per procedura di infrazione e ultimi per crescita. Questa è la fotografia dell’Italia in Europa dopo un anno di Governo giallo-verde. Esultare sul balcone di palazzo Chigi o sbattere i pugni sul tavolo non ha funzionato.

Prima di trascinare il Paese in testa a ogni record negativo il presidente Conte ammetta di non avere in mano le redini dell’esecutivo e ridia la parola agli elettori.

Così l’on. Giacomo Portas (Pd), leader dei moderati.