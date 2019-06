Salvini: “L’unico modo per ridurre il debito creato in passato è tagliare le tasse, con la Flat Tax”

Agenpress. L’unico modo per ridurre il debito creato in passato è tagliare le tasse, con la Flat Tax, e permettere agli Italiani di lavorare di più e meglio. Con i tagli, le sanzioni e l’austerità sono cresciuti debito, povertà, precarietà e disoccupazione, dobbiamo fare il contrario.

Non chiediamo i soldi degli altri, vogliamo solo investire in lavoro, crescita, ricerca e infrastrutture. Sono sicuro che a Bruxelles rispetteranno questa volontà.

E’ quanto dichiara, in una nota, Matteo Salvini.