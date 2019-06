Sen. Roberta Pinotti (PD): “Siamo preoccupati, Lega e M5S stanno facendo peggiorare il paese in modo drammatico

Agenpress. Roberta Pinotti, senatrice del Partito Democratico, già ministro della Difesa, è intervenuta a Radio Cusano Campus, nella trasmissione “Cosa succede in città”, condotta da Emanuela Valente, sui continui scontri nel Governo, sulla sua tenuta, e sulla situazione del Pd.

“Speriamo di riuscire a vedere presto un testo del decreto Sblocca cantieri e capire la proposta che verrà fatta al Parlamento. I tempi morti, i tempi in cui non decidi, i tempi in cui tiri la corda da una parte o dall’altra hanno ricadute estremamente pesanti sul nostro paese, sull’economia, sulle imprese, sulla vita delle famiglie. Siamo molto preoccupati”.

“In natura è difficile mettere insieme cose che non riescono a compenetrarsi, ce lo insegna la chimica. La Lega e i Cinquestelle hanno portato avanti politiche che si sono sempre contrastate. I principali provvedimenti non erano condivisi. Un contratto di governo in politica non regge perché quando governi sai che ogni giorno accade qualcosa, devi affrontare questioni. Pensiamo alla politica estera.

Questo governo non è riuscito a prendere posizioni per esempio sul Venezuela, si rapporta con l’Europa con voci completamente diverse se parla il ministro Tria o il presidente Conte oppure se parlano Salvi e Di Maio. C’è una situazione anche di isolamento dell’Italia dovuta al fatto che l’Unione europea non ci riconosce come interlocutori.

L’unico collante è quello di stare al governo, di avere incarichi di potere che peraltro alcuni in passato vituperavano. E’ un governo che sta facendo peggiorare il paese in modo drammatico. Pensiamo alle stime della crescita, pari a zero. Sono gravi le ripercussioni sul paese, non credevamo in questo governo e siamo stati purtroppo dei veggenti”.