Ue. Dombrovskis: “non spendere quando non c’è spazio per farlo. Procedura giustificata”

Agenpress – Per l’Italia esiste un “cammino per la ripresa, altri lo hanno già intrapreso”, e prevede di “non spendere quando non c’è spazio per farlo”. Lo ha detto il vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis.

“Non mi pento di niente. La situazione di oggi è diversa da quella dell’autunno scorso. In quelle circostanze è stata presa la giusta decisione. La situazione di oggi è diversa: l’Italia non ha rispettato la riduzione debito ed i requisiti del braccio preventivo. Il criterio del debito non è stata rispettata e per questo l’apertura della procedura è giustificata”.

“L’Italia deve riconsiderare la sua traiettoria di bilancio e metterla chiaramente su un percorso di discesa, perché quello attuale ha creato danni all’Italia: la crescita va giù, gli interessi sul debito salgono e c’è un impatto negativo sugli investimenti”.

“L’Italia non ha rispettato la regola del debito e una procedura è giustificata, ma non stiamo aprendo la procedura oggi”, perché “prima devono esprimersi gli Stati membri”, ha detto ancora ricordando che la questione va al di là della procedura, perché “la crescita è quasi al palo”.

Sull’output gap “c’è una metodologia di calcolo concordata da tutti gli Stati membri, sta a loro eventualmente cambiarla”, ha aggiunto rispondendo a chi gli chiedeva della differenza di calcolo dell’output gap tra Ue e Governo italiano. In ogni caso, ha detto il vicepresidente, “qui siamo di fronte a qualcosa che va chiaramente oltre l’output gap, perché se guardiamo agli indicatori macroeconomici vediamo che il deficit sale, il debito sale, e la crescita cala, e quindi c’è chiaramente necessità di correggere la fiscal stance”.