UE: F.Boccia, Di Maio succube di Salvini. Anziché pensare al PD si occupi di disoccupazione e crescita zero

Agenpress. “Luigi Di Maio dando la colpa al PD per la possibile procedura di infrazione della commissione europea non ha perso nemmeno questa occasione per mostrare la sua palese inadeguatezza.

Ormai è al guinzaglio di Salvini e obbedisce solamente al leader della Lega anche nelle dichiarazioni pubbliche.

Il Partito Democratico, a differenza di Di Maio, non ha mai giocato al tanto peggio tanto meglio e non inizieremo certo a farlo adesso. Siamo preoccupati per l’Italia, per la sfiducia che c’è nei nostri confronti sui mercati e per l’isolamento crescente.

Anziché continuare a raccontare sciocchezze arrampicandosi sugli specchi per giustificare scelte scellerate, Di Maio ammetta che questo governo ha fatto solo politiche di spesa senza avere alcuna idea di politica economica. Se invece di parlare a sproposito del PD iniziasse ad occuparsi di disoccupazione e di come far ripartire la crescita del Paese piantata sullo zero farebbe certamente una figura migliore”.

Così Francesco Boccia, deputato e economista PD, in diretta a Sky Tg24.