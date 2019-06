Ue. Moscovici. Italia indichi come evitare la procedura. Debito sale da 131% a 132%

Agenpress – “I dati 2018 per l’Italia sono problematici su due fronti: invece di essere ridotto, il debito sale da 131% a 132% e il deficit strutturale che avrebbe dovuto calare di 0,3% peggiora di 0,1%, creando un gap di 0,4%. Sfortunatamente anche per il 2019 vediamo un peggioramento dello strutturale, mentre il Consiglio aveva raccomandato uno 0,6% di miglioramento e le autorità italiane si erano impegnate a dicembre a non peggiorarlo”.

Lo ha detto il commissario agli affari economici Pierre Moscovici. “Siamo sempre pronti ad uno scambio di vedute su cifre, fatti, ed elementi oggettivi, e dobbiamo farlo ora. Siamo pronti ad uno scambio ma è il governo italiano che deve indicare che la procedura per deficit eccessivo può essere evitata e come farlo”. E comunque “la mia porta resta sempre aperta. Siamo sempre pronti ad ascoltare”.

“Non mi pento di niente. La situazione di oggi è diversa da quella dell’autunno scorso. In quelle circostanze è stata presa la giusta decisione. La situazione di oggi è diversa: l’Italia non ha rispettato la riduzione debito ed i requisiti del braccio preventivo. Il criterio del debito non è stata rispettata e per questo l’apertura della procedura è giustificata”.