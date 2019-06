Whirpool. ReDavid (Fiom Cgil). Di Maio? Gli ricordo di non prendere per il culo lo Stato

Agenpress – “E’ inverosimile quello che è successo. La decisione è stata presa dalla multinazionale americana sulla base di questioni generali che riguardano l’andamento della azienda, una fusione con la Indesit non fatta al meglio. Una decisione che dimostra una totale indifferenza e che dimostra come in questi ultimi decenni in Italia le multinazionali vanno e vengono a loro piacimento, usufruendo degli ammortizzatori sociali che ci sono nel nostro Paese. Non è vero che ci sono vincoli. Significa che c’è un disimpegno di queste aziende in Italia. Ci sono 420 posti di lavoro dentro Whirpool e l’indotto riguarda altre mille persone. Penso che il governo debba far rispettare il piano industriale, non si può far prendere a schiaffi così”.

Lo dice Francesca ReDavid, Segr. Fiom Cgil, intervenuta ai microfoni di Radio Cusano Campus, sul caso Whirpool di Napoli.

Di Maio ha detto ‘Whirpool non può prendere per il culo lo Stato’. “Il governo non può dire altrimenti. Vorrei solo dire al ministro che non prendere per il culo il governo italiano significa non solo non chiudere quello stabilimento, ma continuare a fare in modo che sia uno stabilimento di Whirpool che fa lavatrici, non si può trasformarlo in qualcos’altro, in uno stabilimento che produce scassoni. Bisognerebbe cominciare a fare politiche industriali e a far rispettare i vincoli, solo in Italia succede questo, per andare via dalla Spagna ci vogliono dieci anni. Per non parlare di Francia e Germania. Speriamo che Di Maio mantenga la sua parola, sicuramente noi continueremo a scioperare e a combattere affinchè lo stabilimento non venga chiuso”.