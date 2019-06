Agenpress. Amazon presenta il progetto Prime Air, che ridurrà i tempi di consegna dei pacchi grazie all’utilizzo di droni a guida autonoma.

Nel corso di una conferenza è stato mostrato il nuovo gioiellino, un velivolo elettrico che può decollare ed atterrare in verticale come un elicottero e volare come un aereo.

Il drone sarà in grado di consegnare merci che non superino i 2,2 kg di peso per una distanza massima di 24 km, evitando ogni tipo di ostacolo, fisso e in movimento.