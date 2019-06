Confcommercio. Eliminare aumenti Iva o crescita zero, porterebbe dalla stagnazione alla crisi conclamata

Agenpress – Bisogna “eliminare definitivamente gli aumenti dell’Iva. Siamo preoccupati perché mi pare si cominci a respirare un clima politico e culturale di rassegnazione”. Ma sull’Iva non bisogna abbassare la guardia, “né oggi, né domani, né mai”. L’aumento “porterebbe dalla stagnazione alla crisi conclamata”, con un impatto negativo sul Pil di 0,4-0,5 punti che porterebbe nel 2020 a una crescita pari a zero.

Lo afferma il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli. Tra le priorità in materia di fisco, Sangalli ha quindi nominato il riordino e la riduzione delle aliquote Irpef in ottica flat tax, ma anche l’Imu.

“Un’altra grande urgenza fiscale – ha spiegato – è data dalla necessità di un complessivo riordino della tassazione locale e di una compiuta deducibilità dell’Imu gravante sugli immobili strumentali delle imprese. Abbiamo apprezzato lo sforzo compiuto dal Governo con il Decreto Crescita, che ha portato la deducibilità al 70 per cento. Così come abbiamo apprezzato il riconoscimento del riporto delle perdite per le imprese che adottano il regime di cassa. E bene anche, per fare un esempio, il varo della norma che consente l’operatività del credito d’imposta sulle commissioni pagate dai distributori a fronte di acquisti di carburante mediante i mezzi di pagamento elettronici da parte di consumatori e imprese. Ma occorre, d’altra parte, – ha puntualizzato – puntare con decisione all’introduzione di un’unica ‘local tax’ che accorpi, quantomeno, le attuali Imu e Tasi. Che senso ha avere due imposte locali che si applicano sugli stessi beni e sulle stesse basi imponibili? E poi sulla Tari: che senso ha una tassa sui rifiuti che è cresciuta del 76 per cento in otto anni e che può variare del 250% tra Comuni confinanti? E che senso ha, infine, questa indefinita idea di ‘autonoma organizzazione’ che vale anche per piccoli imprenditori e lavoratori autonomi e che, alla fine, si traduce in più Irap per tutti?”.