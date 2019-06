Magistratura, Mollicone (FdI): “Sembra “Romanzo magistrale”. Interpellanza: subito ispezioni”

Agenpress. “Se settori della Magistratura e singoli magistrati non agiscono per la difesa di quella legalità di cui dovrebbero essere gli integerrimi custodi ma per fini propri diversi da quelli di giustizia, allora c’è qualcosa che non va.

Ho presentato un’interpellanza urgente per chiedere al governo di riferire in Aula sulle sconcertanti vicende della procura di Roma, e se intenda avviare delle ispezioni per garantire l’operato del potere giudiziario. Emerge dalle intercettazioni che esiste un sottobosco fatto di relazioni e interessi: un affresco cupo in cui alcuni magistrati opererebbero non per spirito di servizio ma per logiche di carriera – con inquietanti connivenze della politica – che ledono l’indipendenza e la credibilità della magistratura stessa.”

E’ quanto dichiara Federico Mollicone, deputato di FDI per il Lazio.