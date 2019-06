Patto salute. Via super ticket di 10 euro. Valorizzazione specializzandi per carenza medici

Agenpress – Via il super ticket di 10 euro che pesa sulle tasche di molti italiani e sì a una revisione della compartecipazione alla spesa sanitaria basata sul reddito familiare. Ma le future risorse per la sanità potrebbero esser messe in discussione da “eventuali modifiche che si rendessero necessarie in relazione al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e a variazioni del quadro macroeconomico”. E’ quanto prevede la bozza del nuovo Patto per la Salute.

Rispetto a quanto già previsto dal Decreto Calabria, licenziato la scorsa settimana dalla Camera, anche nel Patto si prevede una valorizzazione degli specializzandi all’interno delle strutture sanitarie. Non mancano richiami anche ad interventi straordinari ed urgenti per metter mano all’emergenza dettata dalla carenza di medici specialisti. In tema di formazione, si prevede poi la possibilità di accesso al Ssn, oltre che con il diploma di specializzazione, anche con la laurea e l’abilitazione all’esercizio professionale, prevedendo l’utilizzo di tali professionisti all’interno delle reti assistenziali, per lo svolgimento di funzioni non specialistiche.

Per le Regioni commissariate si propone l’affiancamento con una Regione partner, individuata tra quelle “benchmark” in modo da garantire la diffusione di know-how e buone pratiche sulle tematiche sulle quali siano emerse criticità.

I 19 articoli del testo inviato dal Ministero alle Regioni ridefiniscono le linee che indirizzeranno la sanità nei prossimi anni. Ma quello su cui non possono offrire certezze è l’effettiva disponibilità delle risorse per il Fondo Sanitario Nazionale (Fsn), previsto, secondo l’ultima Manovra, di 116,4 miliardi per il 2020 e a 118 miliardi nel 2021. L’aumento di 2 miliardi in più per il 2020 e 1,5 per il 2021 potrebbe esser modificato “in relazione al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e a variazioni del quadro macroeconomico”. Pertanto in tal caso, si legge, “la presente intesa dovrà essere altresì oggetto di revisione”.

Per affrontare i viaggi della speranza per curarsi in altre regioni, si prevede l’istituzione dell’Osservatorio statistico sulla mobilità extraregionale con il compito di mappare le situazioni critiche. A fronte della necessità di interventi strutturali per 32 miliardi di euro, il ministero elaborerà un “piano pluriennale di edilizia sanitaria”. E, ancora, un Regolamento dovrà definire gli standard per rendere omogenea l’assistenza territoriale e migliorare le cure fuori dall’ospedale. Si prevede, infine, di “rafforzare il sistema di vigilanza sulle attività svolte dai fondi integrativi per garantire maggiore trasparenza”.