Salvini: non faccio liste proscrizione dei giudici, ma non facciano politica e siano imparziali

Agenpress – Il ministero dell’Interno, infatti, impugnerà la sentenza del Tar di Firenze che ha annullato le zone rosse “ed e’ pronto a riformulare l’ordinanza per allontanare da alcune aree cittadine balordi e sbandati”, come si spiega in una nota. Non solo, presentera’ ricorso anche contro le sentenze dei tribunali di Bologna e Firenze sui casi legati all’iscrizione all’anagrafe di alcuni cittadini stranieri.

Il Viminale, infatti, “intende rivolgersi all’avvocatura dello Stato anche per valutare se i magistrati che hanno emesso le sentenze avrebbero dovuto astenersi, lasciando il fascicolo ad altri, per l’assunzione di posizioni in contrasto con le politiche del governo in materia di sicurezza, accoglienza e difesa dei confini. Idee espresse pubblicamente o attraverso rapporti di collaborazione o vicinanza con riviste sensibili al tema degli stranieri come “Diritto, immigrazione e cittadinanza” o con avvocati dell’Associazione studi giuridici per l’immigrazione, che hanno difeso gli immigrati contro il ministero”.

“Non faccio liste” di proscrizione dei giudici”, commenta Matteo Salvini, “prendo atto del fatto che, su migliaia di giudici che fanno onestamente il loro lavoro, qualcuno invece fa politica, scrive libri va a convegni a favore delle porte aperte per l’immigrazione. E’ normale che un giudice va ad un convegno che è uno spot per l’immigrazione di massa e poi giudica la politica del ministero dell’Interno?”.

“Se fai il giudice devi essere imparziale, se vuoi fare politica ti candidi con la sinistra. Se uno pubblicamente va a dire che il decreto sicurezza non va bene, ‘aiutiamo gli immigrati’ e poi esamina richieste d’asilo, io dico: o fai il giudice super partes o fai politica”.