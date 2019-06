Ue. Dombrovskis. La politica economica del governo sta danneggiando il Paese

Agenpress – “La Commissione resta aperta al dialogo con l’Italia”, ma “serve una correzione sostanziale del deficit 2019 e sul 2020, anni in cui ci sono rischi di una nuova deviazione significativa rispetto agli obiettivi”.

Lo afferma il vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis, in un’intervista a Repubblica, invitando il governo a “cambiare atteggiamento e politiche non solo per rispettare le regole europee, ma per il bene della vostra economia”.

“Abbiamo visto dichiarazioni di membri del governo che smentiscono la volontà di risanare i bilanci. Il Paese deve fare innanzitutto chiarezza al suo interno”. Salvini rilancia la flat tax: è la riforma che serve? “Uno non può esaminare una misura fuori dal contesto generale, se non viene compensata all’interno di un riequilibrio del sistema fiscale la Flat tax potrebbe costare molto e in tal caso avrebbe un alto impatto peggiorativo sul bilancio con ulteriori conseguenze negative sulla fiducia, sulla tenuta dei conti e sulla crescita”.

“L’approccio in politica economica del governo italiano non ha funzionato, anzi, sta danneggiando l’economia del Paese. Il governo ha cercato di usare spesa in deficit per rilanciare l’economia. E invece vediamo crescere il disavanzo e il debito e assistiamo ad un rallentamento. Se aumenti il deficit quando non hai lo spazio di bilancio per farlo, vengono danneggiati gli investimenti e scende la fiducia, con il risultato di indebolire l’economia”.