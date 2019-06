Appello Papa per combattere i “vergognosi maltrattamenti” contro le donne

In occasione della Giornata per la vita in Inghilterra e Galles, dedicata quest’anno agli abusi domestici, il Santo Padre esorta a “a lottare contro ogni forma di sfruttamento”

Agenpress. Di fronte “ai vergognosi maltrattamenti a cui le donne sono talvolta sottoposte”, si intensifichino “gli sforzi per sostenere i più vulnerabili dei nostri fratelli e sorelle e ci sia un crescente impegno a lottare contro ogni forma di sfruttamento”. È questo l’appello lanciato da Papa Francesco nel messaggio a firma del segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin, in occasione della Giornata per la vita in Inghilterra e Galles che si celebra il prossimo 16 giugno. Nel messaggio il Papa indica anche “la responsabilità di condividere la buona notizia che ogni vita umana è bellissima e sacra ed è una nobile chiamata”. Il Pontefice incoraggia inoltre “tutti coloro che si sforzano di promuovere una cultura della vita”.

In Inghilterra una donna su 4 vittima di abusi

La Giornata quest’anno – ricorda l’agenzia Sir – è dedicata alla realtà degli abusi domestici. Una donna su quattro e circa un uomo su sei – si legge in un comunicato pubblicato dalla Conferenze episcopale inglese – soffre di abusi domestici nel corso della propria vita. Due donne vengono uccise ogni settimana in Inghilterra da un partner o ex-partner. Obiettivo della campagna di sensibilizzazione avviata per questa Giornata è quello di invitare le chiese ad “affrontare questo grave problema morale e sociale”.

La casa diventa spesso un luogo di sofferenza

“Queste statistiche –sottolinea il vescovo John Sherrington, responsabile del “Day for Life” in Inghilterra e Galles – sono scioccanti e ci chiamano a combattere il flagello degli abusi domestici”. Troppo spesso, aggiunge il presule, la casa “diventa luogo di sofferenza, paura, degrado e isolamento”. “L’abuso domestico – conclude mons. John Sherrington – è spesso un problema nascosto”. “Il nostro obiettivo è che chiunque viva abusi domestici si senta in grado di avere fiducia nel cercare aiuto all’interno della Chiesa”.