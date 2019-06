Bernini (FI): E’ assurdo non avere un Ministro per gli Affari Europei!

Agenpress. Da oltre tre mesi siamo l’unico grande Paese Europeo a non avere un Ministro che si occupi di Europa. Proprio ora che si stanno decidendo le future nomine in Commissione e che sull’Italia pende la tagliola della procedura d’infrazione, che vuol dire: miliardi di € di multa e taglio dei fondi europei per lo sviluppo. Occorre serietà, un piano di crescita concreto e autorevolezza in questa fase, così delicata.

Ho avuto l‘onere e l’onore di ricoprire il ruolo di Ministro delle Politiche europee, so quanti dossier importanti vengono gestiti da quel Dicastero, e per questo dico al Governo che è un errore clamoroso non avere questo rappresentante.