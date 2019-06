Di Maio: “In Germania se vengono tagliate le stime di crescita è colpa del rallentamento globale. Mentre da noi è colpa del Governo in carica”

Agenpress. Oggi la Bundesbank ha tagliato le stime di crescita della Germania portandole allo 0,6% nel 2019, rispetto all’1,6% precedentemente indicato e all’1,2% nel 2020 (sempre 1,6% in precedenza). Non si capisce perché se in Germania vengono tagliate le stime di crescita è colpa del rallentamento globale e del calo dell’export tedesco, mentre se da noi le stime vengono riviste è per colpa del governo in carica – dichiara il ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio – .

È curioso questo utilizzo di due pesi e due misure per paesi che operano all’interno delle stesse regole di governance economica. Ed è curioso che a strumentalizzarlo siano anche i giornali, la stampa, le tv italiane – aggiunge Di Maio. .



Siamo gli unici a darci sempre la zappa sui piedi. Sembra che non vediamo l’ora di farci male da soli. E ogni volta prendiamo due schiaffi: da fuori i confini, da chi non vede l’ora di puntare il dito contro gli italiani e da dentro, da chi non vede l’ora di puntare il dito contro il governo.



La verità è che l’Italia non solo regge ed è forte, ma anche che i provvedimenti adottati da un anno a questa parte e i prossimi che adotteremo spingeranno di nuovo la crescita del Paese. La formula è meno tasse, più consumi, più economia reale, meno fantasmi. Pensiamo alle cose concrete e remiamo tutti nella stessa direzione! – conclude Di Maio –