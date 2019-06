9 italiani su 10 hanno avuto problemi con società telefoniche, energetiche, corrieri e banche

IN TESTA AI DISSERVIZI LA TELEFONIA MOBILE, PIAGA PER IL 44% DEI CITTADINI

Agenpress. 9 italiani su 10 hanno avuto almeno una esperienza negativa o un problema con le società di telefonia, energia e trasporti, o con corrieri, spedizionieri o banche. Lo afferma il Codacons, che diffonde i risultati di una indagine Ipsos dedicata ai consumatori.

La ricerca sui consumatori e sulla conoscenza che gli italiani hanno dei propri diritti, denominata “L’evoluzione delle conciliazioni paritetiche tra consumatori e aziende Consumers Survey”, rivela che il 90% dei cittadini ha avuto almeno un problema con i fornitori di servizi – spiega il Codacons – In testa alla classifica delle esperienze negative vi è il settore della telefonia mobile, per il quale il 44% dei consumatori segnala di aver avuto problemi, seguito dalla telefonia fissa (38%). Al terzo posto della classifica dei disservizi si collocano a sorpresa corrieri e spedizionieri: in tale ambito il 30% degli italiani dichiara di aver avuto esperienze negative. Le aziende dei trasporti hanno creato disservizi al 23% dei cittadini, seguite dalle società energetiche (20%) e banche (18%).

Di tali contenzioni – rivela il Codacons – il 75% circa trova soluzione, mentre 1 caso su 4 rimane irrisolto.

L’indagine Ipsos registra inoltre la totale sfiducia dei cittadini nelle aziende e nelle leggi vigenti nel nostro paese: solo il 49% degli italiani si sente protetto nei suoi diritti, mentre per il 37% del campione le normative attuali non sono dalla parte del consumatore,

Lo studio, fine, rileva come il Codacons sia al primo posto nella classifica delle associazioni dei consumatori conosciute dagli italiani, superato solo da Altroconsumo che, tuttavia, rappresenta una società editoriale che diffonde una omonima rivista, e quindi non può essere considerata al pari di una organizzazione di consumatori. Solo 3 italiani su 10 sono associati ad una associazione di consumatori, e anche in questo caso il Codacons, secondo l’Ipsos, occupa il primo posto della classifica.

Proprio per rafforzare la tutela degli utenti e garantire ai consumatori maggiori diritti, Codacons, Codici, Adusbef e Asso-Consum si sono unite dando vita a “Intesa 4.0”, un consorzio di associazioni che interverrà congiuntamente sul piano legale per contrastare lo strapotere di lobby e società varie e proporre con maggiore incisività iniziative in favore dei cittadini-utenti.