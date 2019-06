Sen. Domenico Scilipoti Isgrò (FI): “Chiesa, sbagliato demonizzare Salvini”

Agenpress. “Secondo sondaggi una forchetta tra il 26 e 33 per cento dei cattolici praticanti votano Lega e dunque apprezzano le scelte del leader del Carroccio Salvini.

Le valutazioni della gente e degli elettori, piacciano o no, meritano sempre rispetto. Piuttosto sorprende che davanti a tale fenomeno, spesso la reazione sia stata solo quella di una sterile demonizzazione di Salvini.

Riteniamo, al contrario, che al posto della lamentazione sia giusta la proposta. E allora vediamo di buon occhio una Chiesa che assieme ai problemi sociali guardi, con la medesima attenzione, a quelli della salvezza delle anime.

In quanto al ruolo dei credenti siamo dell’ idea che i grandi valori giudaico cristiani non debbano rimanere nelle mani del leader della Lega, ma possano far parte di tutti coloro che in essi si riconoscono, mettendoli al servizio del bene comune, della società civile e dunque anche nella politica”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.