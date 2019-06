Ue. Salvini. Minibot? “Ci stiamo ragionando”. Giorgetti: “sono una possibilità”

Agenpress – I minibot “non sono moneta, però qua c’è l’emergenza di pagare i debiti della Pubblica amministrazione nei confronti di famiglie e imprenditori. Sono decine di miliardi di euro che già sono debito dello Stato, quindi in che forma restituirli e’ tutto da valutare e ci stiamo ragionando”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini al termine di un comizio elettorale a Romano di Lombardia, nella bergamasca. Quanto ai dubbi delle agenzie di rating, Salvini auspica che “le agenzie di rating ci permettano di dare da mangiare agli italiani”.

“E’ chiaro che tutte le soluzioni nuove sono contestate. Io non sto dicendo che i minibot siano la Bibbia, e’ una proposta per accelerare in qualche modo anche i rimborsi dei debiti della Pubblica amministrazione. E’ una delle possibilita’, e’ una delle soluzioni. Poi la strada maestra e’ quella della crescita”. Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, nel Modenese in vista dei ballottaggi di domenica. “Se noi – ha aggiunto – riuscissimo a creare le condizioni affinche’ questa gabbia che limita la capacita’ di esprimersi in Italia degli imprenditori e dei lavoratori” sia superata, il nostro Paese “diventerebbe non soltanto la seconda manifattura d’Europa, come e’ gia’ oggi, ma credo che possa rappresentare un punto di riferimento e dare lezioni a tutti quanti”.