EXPORT, ZANGRILLO (FI): REGIONE PIEMONTE DOVRA’ RECUPERARE IL TERRENO PERDUTO

Agenpress. “I dati sull’export piemontese comunicati oggi da Unioncamere Piemonte e che scattano la fotografia del I trimestre 2019 registrando un calo dell 3,6% rispetto all’anno precedente – in controtendenza rispetto ad una crescita del 2% a livello nazionale – attestano come la Regione che ereditiamo debba recuperare molto terreno in termini di capacità produttiva e di politiche industriali. Il centrosinistra avrà, forse, lasciato la Regione con i conti a posto, ma sicuramente dal punto di vista socio economico c’è molto lavoro da fare per recuperare cinque anni di vuoto amministrativo”.

Ad affermarlo in una nota il deputato Paolo Zangrillo, capogruppo in Commissione Lavoro a Montecitorio e coordinatore regionale di Forza Italia Piemonte.