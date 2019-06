Bergamini (FI), Chi governa: Conte-Tria, Salvini, Di Maio o Fico?

Agenpress. “Nessuno è obbligato a governare. Movimento 5 Stelle e Lega hanno fatto una scelta libera decidendo di dar vita a una coalizione. Non si capisce però quanti sono i governi in Italia oggi.

C’è un governo Conte-Tria. Un governo Di Maio. Un Governo Salvini. Un Governo Fico-Grillo-Casaleggio. Su Flat Tax, Tav, patrimoniale e tanti altri temi servono dei sì e dei no. Non si governa con i forse”.

Così Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia, ospite di Studio24.

“Tutte le tornate elettorali che si sono tenute da un anno a questa parte ci dicono che il centrodestra unito vince, come ha fatto in Piemonte”, ha poi aggiunto Bergamini. “Senza Forza Italia non esiste un centrodestra, ma una destra, che però rischia di non rappresentare quella parte moderata e liberale dell’elettorato che negli ultimi tempi si è rifugiata nell’astensione o che si è spostata”. “Naturalmente – ha poi affermato Bergamini – Forza Italia vuole rappresentare questa parte di popolazione, ma lo deve fare meglio di come lo si è fatto in questi anni. Non è un mistero che è in corso un ripensamento di Forza Italia rispetto a errori fatti e rispetto ad un rilancio che per noi è improcrastinabile”. In questo senso Bergamini si è detta “fiduciosa sul fatto che arriveranno cambiamenti positivi per Forza Italia”.