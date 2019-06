flydubai atterra a Napoli

Agenpress. flydubai , compagnia aerea di Dubai, ha inaugurato il suo volo per Napoli, diventando così la prima compagnia aerea nazionale degli Emirati Arabi Uniti a offrire voli diretti da Dubai. Con cinque voli a settimana, Napoli diventa la seconda destinazione di flydubai in Italia dopo l’inaugurazione dei voli per Catania, in Sicilia, l’anno scorso.

A bordo del volo atterrato oggi era presente una delegazione composta da Jeyhun Efendi, Senior Vice President Commercial Operations e E-commerce di flydubai; Thierry Aucoc, Senior Vice President Commerical Operations Europa, Federazione Russa e America Latina di Emirates e alcuni media locali. Al suo arrivo a Napoli, la delegazione ha incontrato Roberto Barbieri, amministratore delegato dell’Aeroporto di Napoli, Margherita Chiaramonte, Business Aviation Development Director dell’Aeroporto di Napoli e il direttore di aeroporto Gennaro Bronzone (ENAC).

Per l’occasione, Jeyhun Efendi ha dichiarato: “Siamo felici di essere arrivati a Napoli, la seconda destinazione inaugurata in Italia nel corso dell’ultimo anno. È un ulteriore esempio dell’impegno decennale di flydubai nel puntare su mercati non ancora serviti e offrire l’opportunità di beneficiare dei voli diretti per Dubai e per altre destinazioni del nostro network. Attendiamo con impazienza le opportunità che questa nuova rotta porterà per il commercio e il turismo“.

I passeggeri flydubai in Business Class possono usufruire di un comodo sedile spazioso, una scelta di pasti da un menu di ispirazione internazionale, una generosa franchigia bagaglio e una corsia preferenziale per i controlli di sicurezza. Inoltre, è incluso l’accesso gratuito al sistema di intrattenimento a bordo (IFE), con oltre 1.000 ore di intrattenimento su touchscreen HD. I passeggeri in Economy possono volare su comodi sedili RECARO, con la possibilità di acquistare un posto più spazioso, avere degli snack oppure preordinare pasti caldi prima del volo e avere accesso al sistema di intrattenimento a bordo.

Emirates opererà in codeshare su questa tratta e per le prenotazioni, in Business ed in Economy, effettuate sui voli in codeshare, i passeggeri avranno diritto al servizio di bordo e alla franchigia bagaglio previsti dalla tariffa di Emirates.

“Attraverso la nostra partnership di codeshare, i clienti Emirates provenienti dal nostro network globale, in particolare da mercati chiave come Australia, Giappone e Cina, potranno raggiungere Napoli più facilmente, mentre i viaggiatori in partenza da Napoli possono connettersi da un volo flydubai a un volo Emirates nel nostro hub di Dubai verso destinazioni ambite come Tailandia, Australia, Egitto e Cina ” ha dichiarato Thierry Aucoc, Senior Vice President Commercial Operations Europa, Federazione Russa e America Latina di Emirates.

Emirates e flydubai hanno stretto un accordo di codeshare nell’ottobre 2017, offrendo ai passeggeri una serie di vantaggi, tra cui alcune tratte in codeshare verso 84 destinazioni. Entrambe le compagnie aeree continueranno a offrire esperienze di viaggio che riflettono ognuna il proprio brand, mentre i passeggeri godranno di frequenze di volo maggiori, più flessibilità nelle opzioni di volo e accesso a un network globale sempre più esteso. Il codeshare offre inoltre ai passeggeri la comodità di viaggiare con un unico biglietto, di gestire il proprio bagaglio da punto a punto senza interruzioni, l’integrazione dei punti al programma frequent flyer Skywards e il trasferimento durante il transito a Dubai.

L’Italia è un importante centro per il commercio, gli affari e l’industria ed è diventata sempre più popolare tra i viaggiatori del network di flydubai. Napoli, una delle più grandi città d’Italia, è sede di molteplici attrazioni culturali, ottimo cibo e della splendida costiera amalfitana. Secondo l’Agenzia Nazionale del Turismo, i visitatori degli Emirati Arabi Uniti in Italia sono stati i turisti del Medio Oriente che più hanno contribuito all’economia locale nel 2017, con un numero di visitatori in aumento del 21,97%.

Roberto Barbieri, Amministratore Delegato (CEO) Gesac Spa – società di gestione aeroporto di Napoli ha dichiarato: “Con il volo flydubai per Dubai apriamo una porta verso gli Emirati e verso l’Oriente, e anche destinazioni come l’Australia e la Tailandia, fino a ieri poco accessibili da Napoli, saranno raggiungibili con un solo scalo. Tutti i voli flydubai sono in codeshare con Emirates e dall’Hub emiratino sarà possibile proseguire verso numerose destinazioni nel mondo. A poche settimane dall’apertura del collegamento con il Nord America, ora la Campania si avvicina all’Oriente e sia gli scambi commerciali che i viaggi in luoghi esotici saranno facilitati. I flussi turistici incoming dall’Asia e dall’Australia saranno agevolati e l’economia del turismo locale potrà beneficiare di un’ulteriore crescita qualitativa”.