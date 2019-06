Lombardia. Oncofertilità: genitori oltre la malattia. Convegno a Palazzo Pirelli

Agenpress. Si è svolto nella giornata di giovedì a Palazzo Pirelli il convegno dal titolo “Oncofertilità: genitori oltre la malattia” fortemente voluto dalla Vicepresidente del Consiglio Regionale Francesca Brianza e dall’Associazione Europa Donna. L’incontro è stato l’occasione per fare il punto sui progressi scientifici e legislativi raggiunti sul un tema legato al rischio di infertilità a seguito di una diagnosi di cancro.

Sono intervenuti: Francesca Brianza, Vicepresidente del Consiglio Regionale della Lombardia; Emanuele Monti, Presidente III Commissione Sanità e Politiche Sociali; Rosanna d’Antona, Presidente EuropaDonna Italia; Fedro Alessandro Peccatori, Direttore Unità Fertilità e Procreazione in Oncologia IRCCS Istituto Europeo di Oncologia; Fabio Ghezzi, Professore Ordinario Direttore Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia Università degli Studi dell’Insubria, Varese; Corrado Tinterri, Responsabile di Unità operativa e Direttore Breast Unit/Centro Senologia Istituto Clinico Humanitas; Gabriella Farina, Direttore del Dipartimento di Oncologia ASST Fatebenefratelli Sacco Milano; Eugenia Trotti, Dirigente medico universitario SSD Psicologia ASST Sette Laghi “Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi”.

“Dobbiamo diffondere nel modo più efficace possibile il messaggio che diventare genitori oltre la malattia si può – ha dichiarato Brianza – . Oggi, purtroppo, sono ancora poche le donne e gli uomini che accedono a una delle tecniche per preservare la fertilità: a fronte di una crescita dei tumori in pazienti di età inferiore ai 40 anni – si stima che nel nostro paese circa 8-9 mila persone dell’età compresa tra i 15 e i 39 anni si ammala di tumore e si sottopone a terapie farmacologiche, radianti e chirurgiche che possono danneggiare le gonadi maschili e femminili e limitare la capacità riproduttiva – le donne che accedono alla preservazione della fertilità sono meno del 40%. Questa – prosegue – è una grande opportunità che ci viene fornita dalla scienza e che permette ai pazienti oncologici di crearsi una famiglia e quindi di sperare in un futuro diverso. Regione Lombardia, grazie al suo eccellente sistema sanitario – conclude – resta in prima linea per accompagnare l’ammalato in un percorso di cura e guarigione ma anche per fare in modo che la sua qualità della vita rimanga la più alta possibile, dal momento della diagnosi fino al ritorno alla vita di tutti i giorni”.

“Il nostro sistema sanitario deve cercare di garantire la possibilità di procreare anche ai pazienti che rischiano l’infertilità a seguito delle malattie tumorali – spiega Emanuele Monti (Lega), Presidente della III Commissione Sanità e Politiche Sociali di Regione Lombardia – negli ultimi anni il progressivo aumento della sopravvivenza dei pazienti affetti da neoplasie ha posto l’attenzione sugli effetti a lungo termine delle terapie antitumorali e sulla qualità della vita dei pazienti dopo il trattamento. Da qui diventa fondamentale puntare ad una campagna informativa per far conoscere quanto più possibile le tecniche per preservare la fertilità”.

“Ringraziamo la Vicepresidente Brianza per averci affiancato in questa iniziativa di informazione su un tema così determinante per la qualità della vita del malato oncologico – ha dichiarato Rosanna D’Antona, Presidente di Europa Donna Italia . La preservazione della fertilità, per una donna che si trova ad affrontare un tumore al seno, fa parte dei diritti fondamentali che il nostro Movimento si impegna a tutelare, inoltre rientra tra i servizi previsti nei centri di senologia come indicato dalle Linee di indirizzo ministeriali. È compito principalmente dei medici – continua – informare le pazienti su quando e come accedere a questo servizio, ma nell’era della medicina partecipativa, anche le stesse pazienti e i caregivers sono chiamati ad essere consapevoli delle opportunità che la scienza medica e le Istituzioni regionali più illuminate mettono a loro disposizione. L’incontro di oggi – conclude – rappresenta quindi una preziosa occasione di aggiornamento in particolare per le associazioni impegnate nel supporto alle pazienti dei centri di senologia lombardi”.