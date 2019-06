Sud Protagonista: Presidenzialismo, Gazebo per raccolta firme

Agenpress. “E’ stato un bel segnale da parte della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, organizzare la giornata di studi del Movimento Corservatore, a Napoli, presentando gli eletti di FdI al Parlamento Europeo e sottolineando, cosi’, il concetto del “Più Sud in Europa”, che e’ stato il tema fondamentale dell’intesa tra “Sud Protagonista” e Giorgia Meloni”.

E’ quanto ha affermato il Commissario federale di “Sud Progonista”, Alessandro Cogliati, stamani, in occasione della riunione della Segreteria federale del Movimento.

Nel corso dell’incontro, si e’ discusso del tema delle autonomie che – ha sottolineato la vice Commissario federale, Gabriella Peluso – “deve trovare la giusta dimensione nella valorizzazione del Sud in un’Italia unita economicamente e socialmente e che necessita di importanti riforme per rilanciarsi, a cominciare da quella per l’elezione diretta del Presidente della Repubblica, per un nuovo assetto delle Regioni secondo il modello delle Macro Regioni, per il rilancio del ruolo gestionale dei Comuni e del pieno ripristino di quello delle Province”.

“Alla luce di cio’- hanno evidenziato Cogliati e Peluso – “Sud Protagonista” organizzerà i propri gazebo a Roma, a Napoli e in tutta la Campania per sostenere la raccolta delle firme per il presidenzialismo lanciata da Giorgia Meloni”.