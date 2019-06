Agenpress. Su Alitalia Luigi Di Maio non sa far altro che rinviare. Di mese in mese, però, i soldi in cassa finiscono, i cittadini italiani continuano a pagare e i lavoratori hanno sempre meno certezze sul proprio futuro. Il presidente Conte intervenga. Se il ministro dello Sviluppo economico non è in grado, prenda lui in mano il dossier. Sulla compagnia di bandiera non si può fare solo propaganda.

Così Gianni Sammarco, responsabile della comunicazione di FI Lazio.