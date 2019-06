On. Gianfranco Librandi (PD): Fisco, minibot ancor prima di essere criticati dall’Europa non voluti da italiani

Agenpress. Non bastassero già le dure critiche del presidente Bce Mario Draghi e del ministro dell’Economia Giovanni Tria, adesso anche gli italiani bocciano i minibot. Secondo l’indagine fatta da Nando Pagnoncelli, infatti, è negativo il giudizio di 6 concittadini su 10.

In particolare il 35% li giudica pericolosi perché rischierebbero di diventare una sorta di moneta parallela vietata dai trattati Ue, il 24% li considera semplicemente inutili, mentre solo il 22% ritiene che siano utili per risolvere il problema del mancato pagamento di chi lavora con le amministrazioni pubbliche e il 19% non ha un parere in proposito. Questi numeri basteranno a convincere Borghi, Salvini e Di Maio?

Così l’on. Gianfranco Librandi (PD).