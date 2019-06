Il Papa a Camerino, Uncem: “Monito importante alla politica per ricostruzione a attenzione alle comunità”

Agenpress. “La presenza del Papa oggi a Camerino concentra moltissimi significati laici che, in mezzo a quelli religiosi, non possiamo tralasciare. Intanto perché ha Camerino ha sede l’Unione montana ed è la prima volta di Francesco in viaggio in un territorio montano italiano. Quell’area così colpita duramente dal sisma ha bisogno di non essere dimenticata dalla politica e dalle istituzioni centrali.

Lo abbiamo detto in tante occasioni, in particolare assieme al Capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, che tra Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria è stato innumerevoli volte e come tutti i Sindaci e gli Amministratori locali conosce benissimo le problematiche di territori e comunità, legati in particolare a ritardi e burocrazia eccessiva, capaci di far perdere la speranza. Quella speranza invece che oggi Papa Francesco ha voluto restituire“.

Lo affemano Michele Maiani, Presidente Uncem Marche, e Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem, a poche ore dalla visita del Santo Padre a Camerino.

“Continuamente Uncem ha chiesto semplificazioni alla normativa – spiegano – anche come contrasto alla solitudine delle popolazioni e alla percezione di abbandono che spesso si registra dopo emergenze come il sisma. La ricostruzione si fa tenendo insieme le comunità ai mattoni. Insieme. Ricostruire i legami e le anime sociali ed economiche dei luoghi vale in particolare per le aree interne e montane del Paese. Le voci dei Sindaci e dei terremotati devono essere ascoltate dal Governo e dal Parlamento. Il Papa a Camerino ha restituito Speranza a ciascuno, anche alle Amministrazioni locali. Ha lanciato un monito importante alla politica per la ricostruzione e per non far dimenticare quelle comunità, affinché i rapporti non siano allentati e distrutti dalla burocrazia. Ora dovremo far sì che quella speranza non venga rubata da incertezza, da tempi eterni, da disattenzioni e dalla politica che si volta dall’altra parte. Uncem terrà lo sguardo sulle esigenze di Sindaci, Amministrazioni dei Comuni del cratere, sulle comunità”.