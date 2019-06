Dl crescita. Via libera al taglio Inail ma solo dal 2023. Doveva partire dal 2022

Agenpress – Via libera al taglio strutturale di 600 milioni l’anno delle tariffe Inail ma solamente dal 2023 (fino al 2021 la riduzione è finanziata dall’ultima Legge di Bilancio). La riduzione del costo dell’assicurazione Inail strutturale era prevista, a partire dal 2022, da un emendamento Lega al Dl crescita. Una successiva riformulazione dei relatori, votata dalle Commissioni, fa invece partire la revisione delle tariffe dal 2023. Lo slittamento deriva, è stato spiegato, da un spostamento di copertura (non viene più fatto riferimento alle risorse derivanti dal fondo che alimenta il reddito di cittadinanza). Il rinvio di un anno, ha assicurato il viceministro dell’Economia Laura Castelli non inficia “la volontà del Governo continuare nella riduzione del cuneo fiscale” sul costo del lavoro

Le commissioni Bilancio e Finanze della Camera hanno infatti approvato una versione riformulata dell’emendamento al decreto Crescita a firma Comaroli che rende permanente, ma con uno stop di 1 anno in cui le tariffe non saranno scontate, il taglio del costo del lavoro, introdotto per tre anni (2019-21) con la legge di Bilancio.

Nell’emendamento si legge che il fine è quello della “messa a regime dal 2023 della revisione delle tariffe dei premi e contributi Inail” ma “garantendone la vigenza anche per il periodo successivo al 31 dicembre 2021 con esclusione dell’anno 2022”. Le coperture previste, oggetto di critiche in particolare da parte del Pd, sono in parte derivanti dalle “maggiori entrate derivanti” dalla norma stessa, e quindi ‘autocoperture’, in minima parte ottenute da una riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, e in larga parte (da 604 milioni nel 2023 a 594 milioni nel 2031, ultimo anno considerato) da una riduzione del Fondo per quota 100.