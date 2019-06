Dl Calabria. Giulia Grillo: “Oggi è un giorno bellissimo per la nostra sanità. Senza coraggio non c’è futuro”

Agenpress. Con il via libera del Senato, il Decreto Calabria è legge. Oggi è un giorno bellissimo per la sanità italiana. Riportiamo il diritto alla salute in Calabria, riavviamo le assunzioni in tutto il Paese, diamo spazio al futuro dei giovani medici perché il nostro Ssn possa continuare a funzionare. Sono orgogliosa perché abbiamo finalmente piantato il seme del rinnovamento del nostro sistema sanitario e approvato norme che ridanno slancio al diritto alla salute che la nostra Costituzione valorizza e difende a beneficio di tutti i cittadini, nessuno escluso.

Ringrazio i colleghi parlamentari, la relatrice Castellone e naturalmente i presidenti delle due commissioni Sanità e Affari sociali, Sileri e Lorefice, per l’impegno costruttivo e il sostegno al decreto che ho fortemente voluto e per il quale tutto il Governo si è impegnato pubblicamente, portando il Consiglio dei ministri a Reggio Calabria il 18 aprile scorso.

Senza il coraggio dell’innovazione non ci può essere un domani degno di questo nome.