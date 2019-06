Giorgia Meloni: “No al mondiale di calcio 2022 in Qatar!”

Agenpress. No al mondiale di calcio 2022 in Qatar! Il “Qatar gate” rivela ogni giorno nuovi scandali, una torbida storia di corruzione e interessi che coinvolge i vertici del calcio mondiale e figure istituzionali francese.

Soldi, investimenti e mazzette per portare i mondiali di calcio in uno Stato integralista islamico senza alcuna tradizione calcistica ma desideroso di dimostrare al mondo la sua influenza e di poter ospitare il principale evento sportivo a casa sua anche se non rispetta i diritti umani e i diritti delle donne, non riconosce la libertà d’espressione e religiosa e sopratutto anche se finanzia e sostiene l’integralismo islamico nel mondo.

Fratelli d’Italia dice no a questa follia, chiediamo alla FIFA di revocare l’assegnazione dei mondiali 2022 e assegnarli in modo più trasparente e sensato.

Così in una nota dichiara Giorgia Meloni.