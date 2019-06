Renato Brunetta: “L’Italia è isolata in Europa e nel mondo”

Agenpress. L’Italia è isolata in Europa e nel mondo. Oggi, in Aula a Montecitorio, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte-Valium, nel senso che ci ha fatto addormentare tutti con una sua lunghissima relazione introduttiva, non ha indicato nessuna presa di posizione da parte del nostro Paese nei confronti degli impegni europei.

E in queste condizioni, come si fa a chiedere un commissario di peso in ambito economico? E poi per fare cosa, visto che il Governo sovranista è minoranza in Europa? – dichiara Renato Brunetta – .