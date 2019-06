Zingaretti: “Domani dalla Campania inizia il viaggio per l’Italia per costruire l’alternativa”

Domani un altro passo. Inizia il viaggio per l’Italia per incontrare le aziende del Paese. Per incontrare chi soffre e chi sta vincendo. Per raccogliere idee, far sentire la nostra presenza nei luoghi della vita. Iniziamo dalla Campania, il prossimo appuntamento sarà al Nord.

Incontreremo i lavoratori e gli imprenditori che in questi anni hanno combattuto e combattono per il loro futuro e per l’Italia. Vogliamo costruire con loro un’altra agenda, un Piano per l’Italia.

Non esiste alcuna possibilità di sconfiggere Salvini e le destre senza un forte Partito Democratico e una nuova alleanza per l’alternativa. Per questo andiamo avanti. I primi segnali di ripresa elettorale, rilancio e ricollocazione devono spingerci a continuare, rafforzare e rilanciare l’iniziativa. Non farò favori a Salvini.

Combattiamo per costruire l’alternativa. Contro l’odio, la demagogia e l’egoismo: ambiente, conoscenza, giustizia sociale sono la base per un nuovo modello di sviluppo, per creare lavoro e un’economia giusta e inclusiva”.