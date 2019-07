Zingaretti. “Serve una nuova agenda e una nuova visione dello sviluppo. L’odio, il rancore, la demagogia distruggono tutto”

Agenpress. Oggi in Campania. Visita alla Proma Group, orgoglio italiano di produzione di componenti per l’industria dell’auto. Una realtà presente in tutto il mondo. Poi alla Jabil, al fianco degli operai che hanno ricevuto 350 lettere di licenziamento e che lottano per il sacrosanto diritto al lavoro. Una delle 158 vertenze di crisi che mettono a rischio 300.000 lavoratori. Dopo la visita a un’azienda agroalimentare e a un caseificio che hanno vinto la sfida della qualità ed esportano ovunque. Perché da amministratore lo so bene: i territori, i nostri sapori sono una miniera d’oro – dichiara il segretario del Pd Nicola Zingaretti – .

Infine abbiamo visitato una moderna fabbrica innovativa, che ricicla la plastica. Uno stabilimento modello per la green economy, perché difendere l’ambiente fa bene all’economia. Tutte storie che confermano le immense potenzialità dell’Italia e allo stesso tempo ci dice che oggi chi lavora o chi produce è spesso troppo solo. Dobbiamo cambiare.

Serve una nuova agenda e una nuova visione dello sviluppo. L’odio, il rancore, la demagogia distruggono tutto. Rivoluzione green per creare nuovi lavori, investimenti su scuola, università e ricerca per essere competitivi, semplificazione della burocrazia, politiche industriali con incentivi per l’innovazione, sblocco dei miliardi per gli investimenti che sono fermi, meno tasse sul lavoro per alzare i salari più bassi e incentivi per le chi assume.

Sono le priorità del nostro “Piano per l’Italia” che stiamo costruendo per creare l’alternativa. L’Italia merita molto di più di questo presente. Dobbiamo stare uniti per tornare a vincere e riaccendere la speranza – conclude Zingaretti – .