Mirabelli (PD): spieghiamo perchè le Mafie sono pericolose anche se non sparano

Agenpress. “Credo che sia importante valorizzare il lavoro fatto dai sindacati e dalle amministrazioni in Emilia Romagna dopo l’inchiesta Aemilia. Qui, infatti, c’è stata una risposta che non era scontata: ad esempio, non è la risposta che abbiamo verificato in questi mesi in Veneto o in altri Comuni della Lombardia che sono stati anche sciolti per mafia. Qui c’è stata una risposta sociale e c’è stata una risposta da parte delle amministrazioni. Non era scontato che le amministrazioni di Reggio Emilia e della Regione Emilia Romagna si impegnassero per trovare una sede al processo Aemilia in questo territorio, comprendendo che era importante che si facesse qui perché qui era importante dare un segnale forte di reazione”.

Lo ha detto il senatore Franco Mirabelli, Capogruppo PD in Commissione Parlamentare Antimafia, intervenendo al convegno “Le implicazioni della sentenza della Corte di Cassazione sul Processo Aemilia. Il ruolo delle Organizzazioni Sindacali nell’azione di contrasto alle mafie” organizzato dalla CGIL a Bologna.

“L’inchiesta Aemilia in sé rappresenta molto non solo di come si è insediata la ‘ndrangheta al Nord ma ci ha dato anche una rappresentazione plastica di come è cambiata e come continua a cambiare la criminalità organizzata e il suo modo di essere e di lavorare. – ha proseguito Mirabelli – L’organizzazione delle mafie è internazionale e, quindi, va contrastata a quel livello. Inoltre, stiamo ragionando su schemi molto diversi dagli stereotipi che abbiamo spesso in mente. Lo schema, infatti, non è quello tradizionale del rapporto mafia, politica e appalti: il modo in cui si muove la ‘ndrangheta al Nord è diverso. La ‘ndrangheta al Nord si interessa di economia, entra nelle imprese e trova una disponibilità negli imprenditori; ha molta manovalanza perché sfrutta la disperazione. In questo senso, anche la vicenda emiliana di Brescello è assolutamente esemplare”.

“Siamo di fronte ad una criminalità organizzata che per come si muove provoca un bassissimo allarme sociale: non si vede, spara pochissimo. L’allarme sociale sulle mafie al Nord è zero. – ha spiegato il senatore PD – Per questo motivo Salvini ci mette poco a spiegare che il problema della sicurezza sono gli immigrati e i parcheggiatori abusivi, come mostra il primo Decreto Sicurezza, e parla di mafia solo per indicare dei beni confiscati che si possono vendere – e quindi vanno venduti – invece di lavorare per recuperarli e restituirli alla società, che era il cuore della Legge La Torre sulla confisca dei beni. Il basso allarme sociale è un problema perché in Italia ci sono buone leggi per contrastare le mafie (nella scorsa Legislatura abbiamo fatto tantissimo su questo fronte), c’è l’apparato migliore del mondo per contrastare la criminalità organizzata e fa da esempio per tutti gli altri Paesi che hanno capito che le mafie non sono solo in Italia. Tutto questo, però, non è sufficiente: serve una reazione politica e sociale che rischia di non esserci proprio per la ragione che la criminalità organizzata non suscita allarme”.

“Per il futuro abbiamo un compito: c’è una bassa percezione della pericolosità delle mafie e, quindi, dobbiamo spiegare perché le mafie anche se non sparano e non fanno le stragi sono pericolose. – ha sottolineato Mirabelli – Dobbiamo rimotivare l’antimafia, soprattutto al Nord e questo si fa raccontando che la mafia mette in discussione i diritti dei lavoratori e delle persone e lo si fa dicendo che una democrazia in cui una quantità enorme di denaro viene introdotta nell’economia legale da organizzazioni criminali è una democrazia a rischio e in pericolo e questa è la ragione per cui nelle scuole, nei Comuni, nelle amministrazioni, tra i lavoratori noi dobbiamo insistere che il tema della lotta alla criminalità organizzata deve essere una priorità per questo Paese”.

In polemica con l’attuale Governo, il senatore Mirabelli ha affermato: “Personalmente, sono preoccupato dai segnali che si stanno dando alle mafie in questi mesi. Con la scorsa Legge di Bilancio si è cominciato ad alzare a 150mila euro la soglia al di sotto della quale si possono dare appalti diretti. Sul tema dei rifiuti, che tutti i magistrati dicono che cominci ad essere decisivo, si è passati all’abolizione del SISTRI, cioè dell’unico sistema di tracciabilità della movimentazione dei rifiuti. Probabilmente funzionava male ma almeno c’era, adesso è stato abolito e non c’è più niente. Fino ad arrivare oggi al Decreto “Sblocca-Cantieri” che non sblocca niente ma sicuramente non troveremo più funzionari disposti a firmare un permesso dentro ad un sistema complicato in cui alcune norme sono sospese per due anni e complessivamente dà il messaggio che si torna a parlare all’economia del sommerso e che è sempre in bilico rispetto alla legalità, a chi pensa che i subappalti siano una strada da incentivare, a chi ha l’idea che un sindaco oltre a decidere che cosa si fa e come si fa debba anche decidere chi lo fa (e questo è il momento in cui si crea il cortocircuito dove c’è il malaffare per creare problemi).

Con il Decreto “Sblocca-Cantieri” si toglie di mezzo ANAC e si torna a pensare all’utilizzo dei Commissari Straordinari che possono agire in deroga a tutte le leggi senza neanche che vi sia un’emergenza. Che la lotta all’illegalità e alla corruzione non siano una priorità per questo Governo lo indicano molte cose e anche il Decreto “Sblocca-Cantieri” lancia un messaggio in questa direzione. Il Ministro degli Interni, inoltre, spesso fa proclami contro la mafia ma li fa quando arrestano un po’ di spacciatori: non lo si sente mai dire niente quando arrestano i colletti bianchi. Anzi, il Ministro degli Interni non ritiene nemmeno di dover venire in Commissione Antimafia a chiarire la sua posizione sulla vicenda di Arata, che comunque è stato un suo consulente, e dire qualcosa per avere credibilità.

Questo non è un bel segnale. Non è un bel segnale neanche l’idea di tassare i soldi contenuti nelle cassette di sicurezza, sanandoli, perché vuol dire potenzialmente aprire al riciclaggio, senza che ci sia più bisogno di mettere in campo chissà quali attività economica per riciclare i proventi illeciti. Quello è un ulteriore segnale che la questione della legalità, della lotta alla corruzione e alle mafie non è più un problema”.