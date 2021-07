Notte tranquilla per Papa Francesco dopo l’intervento chirurgico al colon

- Advertisement -

AgenPress – Papa Francesco ha trascorso una notte tranquilla la prima dopo l’intervento chirurgico cui è stato sottoposto ieri sera, programmato per una stenosi diverticolare del sigma, e al quale il Pontefice “ha reagito bene”, secondo il bollettino diffuso in tarda serata. Fonti ospedaliere riferiscono informalmente di un decorso post-operatorio regolare. Il Papa, stando alle previsioni, dovrebbe restare al Gemelli per almeno cinque giorni.

Si è trattato di un intervento programmato da tempo per una stenosi diverticolare sintomatica del colon. Il direttore della sala stampa della Santa sede, Matteo Bruni, ha fatto sapere che “il Santo Padre ha reagito bene all’intervento” eseguito dal professor Sergio Alfieri. Stando a quanto emerso, la degenza di Bergoglio durerà almeno 5 giorni.