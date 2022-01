Nuova ordinanza del Ministro della Salute sulle misure legate alla pandemia per gli arrivi dall’estero

- Advertisement -

AgenPress. Nuova ordinanza del Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulle misure legate alla pandemia per gli arrivi dall’estero.

Il provvedimento interessa i viaggiatori provenienti dai Paesi dell’Unione Europea, per i quali all’arrivo sarà sufficiente il “green pass” senza obbligo di tampone. L’Ordinanza entra in vigore dal 1 febbraio 2022.

Nella stessa ordinanza vengono inoltre prorogate ed estese le misure relative ai “Corridoi turistici Covid-free” che riguarderanno ulteriori destinazioni: Cuba, Singapore, Turchia, Thailandia (limitatamente all’isola di Phuket), Oman e Polinesia francese.

Gli aeroporti italiani intanto chiudono il 2021 con 80,7 milioni di passeggeri e una contrazione del 58,2% sul 2019, ultimo anno non interessato dalla pandemia, quando il numero dei viaggiatori ha superato quota 193 milioni.

Anche se i dati sono in crescita del 52,4% rispetto al 2020, è sempre profonda la crisi del settore con 113 milioni di passeggeri persi rispetto al 2019.

Il settore del trasporto aereo è tra i più colpiti dalla pandemia. Risulta modificata la distribuzione del traffico negli aeroporti italiani, con gli scali delle Isole che, beneficiando del turismo nazionale, registrando segnali di ripresa più evidenti rispetto alla media degli altri scali.

Segnali di ripresa vengono dalla regione Sicilia con un accordo con la compagnia aera Ryanair, da e per l’aeroporto di Trapani Birgi. “Il vertice di Ryanair – afferma il presidente della Regione Nello Musumeci – mantiene gli impegni assunti nella propria programmazione e che mi hanno anticipato nell’incontro avuto due mesi fa in Sicilia per il potenziamento dello scalo di Trapani-Birgi. Se si allenta la pressione della pandemia potremo guardare all’immediato futuro con ragionevole ottimismo”.