Nuovi giochi targati Eurasian Gaming disponibili online

AgenPress. Casinomania è una piattaforma di casino online che sta diventando un vero e proprio punto di riferimento per migliaia di utenti appassionati di gioco d’azzardo. Oltre al bonus di benvenuto e alle promozioni che troverai sul sito, una delle ultime novità è l’integrazione dei nuovi giochi targati Eurasian Gaming .

Infatti, oltre alle classiche slot machine, ci sono anche altri titoli basati sulle meccaniche di gioco Megaways che ti consentiranno di accedere a dinamiche più avvincenti e coinvolgenti.

Le novità disponibili su Casinomania sono: Joker Madness; Thuglife; The 4 Inventions. Mentre le slot machine Megaways sono: Ong Bak e Mythical Sand. Vediamo quali sono le caratteristiche di questi nuovi titoli.

Le nuove slot machine di Casinomania

Casinomania è uno dei nuovi casinò senza deposito

Joker Madness è una delle più famose slot machine basate su uno dei più acerrimi nemici di Batman: Joker, appunto. Si tratta di un titolo che presenta 10 linee di pagamento e 5 rulli con un RTP del 96,44% con una varianza media. Sulla slot potrai puntare tra 0,10 € e 20 € e ottenere una vincita fino a 400 volte il valore della tua puntata.

La seconda slot machine tradizionale che troverai aggiunta nel palinsesto di Casinomania è Thuglife. Questo titolo rimanda ovviamente ad una slot a tema gangster che presenta 25 linee di pagamento, 5 rulli e un intervallo di puntata che va da 0,25 € fino a 50 €.

La terza slot tradizionale è The 4 Inventions, un titolo integrato con 25 linee di pagamento e delle modalità di gioco bonus per accedere a giri gratuiti. Questa slot ha un tema molto particolare che difficilmente può essere riscontrato su altri giochi. Infatti, The 4 Inventions è basato sulle 4 invenzioni più importanti che hanno cambiato per sempre la storia dell’umanità.

Ong Bak è una delle due slot machine Megaways che Casinomania ha integrato nel suo palinsesto di giochi. Si tratta di una slot che si basa su una lotta tra te e un combattente di arti marziali con 30 linee di pagamento e una serie di modalità bonus che ti consentiranno di accedere a giri gratuiti durante il gameplay.

Infine, l’ultima slot aggiunta da Casinomania è Mythical Sand che propone ben 243 modi di vincere e 5 rulli. E’ un titolo di slot machine basato sul tema dei viaggi in Oriente, all’interno del quale troverai la funzione Wild e una funzione di giri veloci molto dinamica.